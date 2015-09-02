القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات يتزعمه مسجل شقى خطر، اتخذوا من المقابر الواقعة أسفل الجبل الشرقى وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث، يفيد بالقبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات يتزعمه مسجل شقى خطر شهرته دهبى ويدعى محمد م 53 سنة فلاح ومقيم بنزلة البرشا وبحوزته 8 كيلو بانجو ورشاش إسرائيلى بمساعدة شقيقه عادل 50 سنة فلاح وبحوزته بندقية آلية ونجل عمه على أحمد حسن 48 سنه فلاح من داخل المقابر أسفل الجبل الشرقى عقب مطاردة مسلحة استمرت لأكثر من ساعة انتهت بالقبض على المتهمين.

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