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وزير الرياضة: 4 ملاعب مرشحة لاستضافة القمة المحتملة

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وزير الرياضة: 4 ملاعب مرشحة لاستضافة القمة المحتملة وزير الرياضة: 4 ملاعب مرشحة لاستضافة القمة المحتملة

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أنه هناك ٤ ملاعب مرشحة لاستضافة مباريات القمة في الفترة القادمة.

وقال عبد العزيز في تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة": "بدأت الآن التنسيق للمباراة الأولي المحتملة بين الفريقين في نهائي كأس يوم ٢١ سبتمبر الجاري".

وأضاف "أما مباراة السوبر فلم يتم إبلاغي رسميا من اتحاد الكرة بموعدها، وإن كان علمت بنية إقامتها منتصف أكتوبر المقبل في دبي".

وواصل "أما مباراتي كأس الكونفدرالية نسير في اتجاهين، الأول في حالة مواجهة الفريقين في الدور قبل النهائي أو المباراة النهائية".

وأتم وزير الشباب والرياضة "بشكل عام، يتم التنسيق مع الجهات الأمنية حول ٤ ملاعب مرشحة لاستضافة مباريات القمة القادمة".

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