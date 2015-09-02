الإسماعيلي لـ في الجول: معسكر هولندا ليس جديدا علينا

استقر الإسماعيلي رسميا على إقامة معسكره الإعدادي للموسم الجديد في هولندا، بناء على توصية المدير الفني للفريق أحمد حسام "ميدو".

ويدخل الإسماعيلي معسكرا في هولندا في الفترة ما بين 26 سبتمبر حتى الثامن من أكتوبر المقبل استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري.

وسوف يلعب الدراويش ثلاث مباريات متدرجة المستوى هناك.

وقال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com: "وقع اختيار ميدو على قرية رياضية متميزة في إمكاناتها من ملاعب وأدوات لاستقبال المعسكر".

وتابع "الإسماعيلي أقام معسكرات في هذه القرية في السابق، عندما كان يقوده فنيا المدير ويسترهوف".