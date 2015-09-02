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عدسة FilGoal.com ترصد .. نجوم الزمالك مع كوبر ورمضان في حفل زفاف حازم إمام

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عدسة FilGoal.com ترصد .. نجوم الزمالك مع كوبر ورمضان في حفل زفاف حازم إمام عدسة FilGoal.com ترصد .. نجوم الزمالك مع كوبر ورمضان في حفل زفاف حازم إمام

"قد لا يقدم الأهلي العرض الأعلى ماليا، لكن هيثم عرابي مسؤول التعاقدات في القلعة الحمراء ينجح دوما في إقناع اللاعب بأن مكانه المقبل يجب أن يكون معقل الشياطين الحمر".

هكذا صرح وليد صلاح الدين عضو لجنة التعاقدات في الأهلي عبر قناة النهار للرياضة.

وليد صلاح الدين أثنى على عمل عرابي بعد صفقتين للقلعة الحمراء مع رامي ربيعة وأحمد حجازي خلال الساعات الماضية.

وقال وليد صلاح الدين: "هيثم عرابي يعرف جيدا كيف يقنع اللاعب بالتوقيع للأهلي. حتى لو لم يكن عرضنا هو الأفضل ماليا".

وتابع "عامة هذا جزء كبير من قوة الأهلي. أن اللاعب يعرف أنه مع النادي قد يجد عملا بعد الاعتزال مثلا".

وأضاف "لقد قام بعمل رائع".

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