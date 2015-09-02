القبض على صاحب مصنع مستحضرات تجميل بالهرم لاتهامه باستخدام مواد مجهولة

ألقى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، القبض على صاحب مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بعد اتهامه بغشها واستخدام مواد رديئة مجهولة المصدر واستغلال علامات تجارية غير مسجل بوزارة الصحة.

كانت وردت معلومات أكدتها تحريات الضباط بقيام محمد م 28 سنة صاحب مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بالهرم بإدارة المصنع بدون ترخيص واستخدامه خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر واستغلال علامات تجارية وغير مسجلة بوزارة الصحة ووضعها فى عبوات وطرحها للبيع غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

تم شن حملة تموينية بصحبة مفتشى الأغذية أستهدفت المكان، وتم القبض على المتهم وضبط 2.212 طن "مستحضرات تجميل " وخامات مجهولة المصدر.