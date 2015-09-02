أخبار عاجلة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

رفض استئناف متهمين بقتل عامل داخل مخزن ببولاق أبو العلا على قرار حبسهم

Google+ Print
رفض استئناف متهمين بقتل عامل داخل مخزن ببولاق أبو العلا على قرار حبسهم رفض استئناف متهمين بقتل عامل داخل مخزن ببولاق أبو العلا على قرار حبسهم
رفض المستشار سامى محمود زين رئيس محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من دفاع المتهمين بقتل عامل بالسكاكين فى منطقة درب نصر ببولاق أبو العلا، على قرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما اتفقت أسرتان بمنطقة درب نصر على موعد لعقد جلسة صلح بينهما ينهيان خلافاتهما المستمرة، حيث انتظر طرف منهم المتسبب الأساسى فى المشاجرات، وخطفوه واعتدوا عليه بالسكاكين والمطاوى، وتركوه وفروا هاربين. ونقل أحد المارة المجنى عليه "إبراهيم.أ"، 26 سنة، عامل، إلى مستشفى معهد ناصر التعليمى، حيث توفى.

وكشفت التحريات الأولية هوية 5 من مرتكبى الجربمة بينهم ربة منزل، وتمكنت قوة من القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة، كما تبين أن المتهمين معروفون بسوء السمعة والسير والسلوك فى المنطقة.

وأوضحت التحقيقات الأولية للنيابة، أن محل حسن شحاتة للدهب أمام المخزن الذى قتل فيه المجنى عليه، يحتوى على كاميرا سجل عليها خروج المتهمين وهم يحملون الأسلحة فى أيديهم، بالإضافة إلى أن تقرير معهد ناصر التعليمى الطبى يؤكد أن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية لعدم وصول الدم لعضلة القلب.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين هم "م.س" عامل، وزوجته "ت.س" 53 سنة، ربة منزل، وولداه "مختار ومحمود"، ونجل شقيقته "م ص" وشهرته "اميلا"، عاطل، وهو المتهم الأول بالقضية.

وبمواجهة النيابة للمتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، أنكروا تماما أى صلة بالواقعة، وأنهم جميعا كانوا متواجدين بالشوارع بذات المنطقة، واستمعت النيابة لأقوال شقيق المجنى عليه عمر أحمد، والذى اتهم أميلا بقتل أخيه، على إثر الخلافات القديمة فيما بينهما، بينما أوضح "ع أ" ابن صاحب المخزن التى تمت فيه الواقعة بأن والده استدرج المتوفى بغرض إقناعه بالصلح مع المتهمين ثم تركه فى المكان وذهب ليصلى، وفى الوقت ذاته خرج من أجل الإتيان بالشيشة، وكان المجنى عليه بمفرده، فتعدى عليه الجناة.

يذكر أن أحمد معاذ مدير نيابة وسط القاهرة الكلية، أمر بحبس المتهمين بقتل عامل بالسكاكين فى منطقة درب نصر ببولاق أبو العلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

و قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهمين بقتل عامل بالسكاكين فى منطقة درب نصر ببولاق أبو العلا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟