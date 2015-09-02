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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين من المدنيين فى انفجار لغم بضواحى عدن

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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين من المدنيين فى انفجار لغم بضواحى عدن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين من المدنيين فى انفجار لغم بضواحى عدن
أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" ، فى خبرعاجل لها، اليوم الأربعاء، بوقوع قتيل و3 جرحى من المدنيين فى انفجار لغم بضواحى عدن.

جدير بالذكر أن مصادر طبية بمدينة تعز جنوب غربى اليمن صرحت بأن 12 من المدنيين قتلوا فى عمليات القصف العشوائى لمنازل المواطنين فى الأحياء السكنية التى تقوم بها قوات الميليشيات التابعة لجماعة الحوثيين وصالح منهم 5 أطفال وسيدات.

وقالت المصادر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، إن 4 من عناصر المقاومة قتلوا وأصيب 20 آخرين فى جبهة جبل جرة إثر سقوط قذيفة على موقعهم.

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مصر 365

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