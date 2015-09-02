مقتل شخص وإصابة 3 آخرين من المدنيين فى انفجار لغم بضواحى عدن

أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" الإخبارية، فى خبرعاجل لها، اليوم الأربعاء، بوقوع قتيل و3 جرحى من المدنيين فى انفجار لغم بضواحى عدن.إعلان - Ads إعلان - Ads
جدير بالذكر أن مصادر طبية بمدينة تعز جنوب غربى اليمن صرحت بأن 12 من المدنيين قتلوا فى عمليات القصف العشوائى لمنازل المواطنين فى الأحياء السكنية التى تقوم بها قوات الميليشيات التابعة لجماعة الحوثيين وصالح منهم 5 أطفال وسيدات.
وقالت المصادر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، إن 4 من عناصر المقاومة قتلوا وأصيب 20 آخرين فى جبهة جبل جرة إثر سقوط قذيفة على موقعهم.