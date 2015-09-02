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مساعد وزير الخارجية الإيرانى : لا بديل عن بشار الأسد

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مساعد وزير الخارجية الإيرانى : لا بديل عن بشار الأسد مساعد وزير الخارجية الإيرانى : لا بديل عن بشار الأسد
صرح مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان بأنه ينبغي أن يظل الرئيس السوري بشار الأسد جزءا من أي مبادة لإنهاء الحرب الأهلية في سورية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عنه قوله خلال زيارته لبيروت :"لا يمكن إنهاء الصراع السوري إلا من خلال حل سياسي، والأسد جزء من الحل، وذلك لأنه لا تتوافر بدائل أخرى في هذه اللحظة".

وكانت مصادر دبلوماسية قالت إن الأسد سيلتقي عبد اللهيان غدا في دمشق.

والتقى عبد اللهيان في بيروت المبعوث الأممي لسورية ستيفان دي ميستورا.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في لبنان، أعرب عن دعم الجمهورية الإسلامية لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن الحوار الوطني الشامل.

وقال :"نعتبر أن أمن لبنان من أمن المنطقة ومن أمن الجمهورية الإسلامية.. وقد أعربنا عن استعدادنا لوضع كل الإمكانات والطاقات المتوافرة لدينا لدعم اللبنانية".

وأضاف أن طهران "ستقوم بدور إيجابي وبناء في مجال حل الملفات السياسية العالقة على مستوى المنطقة".
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