الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاربعاء توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة (الشويخ والشعيبة والدوحة) بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" اليوم عن مدير العمليات البحرية بالتكليف في ميناء الشويخ الكابتن ذياب العنزي قوله إن حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ متوقفة إلى حين تحسن الاحوال الجوية وتحسن مستوى الرؤية الأفقية.

وأضاف أن مدى الرؤية الأفقية انخفض إلى أقل من نصف ميل بحري بالإضافة إلى سرعة الرياح التي تجاوزت 15 عقدة بحرية مما يعيق حركة الملاحة من وإلى الميناء، مشيرا إلى أنه مع عودة الحركة سيتم دخول خمس سفن إلى الميناء راسية في منطقة الانتظار مقابل خروج سبع سفن.

من جانبه قال مدير إدارة العمليات البحرية بالإنابة في ميناء الشعيبة الكابتن توفيق شهاب إن مستوى الرؤية في الميناء أقل من نصف ميل بحري.

وذكر شهاب أن هناك سفينة واحدة راسية في منطقة الانتظار مقابل سفينة واحدة في منطقة الخروج بانتظار تحسن الأحوال الجوية كي تتمكن من المغادرة.

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