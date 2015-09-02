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طلائع الحجاج المصريين تصل إلى المدينة المنورة

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طلائع الحجاج المصريين تصل إلى المدينة المنورة طلائع الحجاج المصريين تصل إلى المدينة المنورة
ذكرت وكالة الأنباء أن طلائع الحجاج المصريين وصلوا إلى المدينة المنورة، حيث كان في استقبالهم بمقر سكنهم في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة حاتم بن جعفر بالي، وعدد من أعضاء المؤسسة، ووفد من مكتب شؤون الحجاج المصريين.

وأشارت الوكالة إلى انه عند نزول الحجاج من الحافلات التي نقلتهم من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي أمس، قدمت لهم مياه زمزم المبردة والتمور والورود ترحيبا بحجاج بيت الله الحرام زوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيما عبر الحجاج عن سعادتهم بسلامة الوصول للديار المقدسة لأداء فريضة الحج منوهين بالخدمات والتسهيلات خلال الرحلة.

من جهته أكد حاتم بالى حرص المؤسسة الأهلية للإدلاء على استقبال الحجاج وتقديم خدماتها لهم على أكمل وجه، مبينا أن الحجاج المصريين الأشقاء بين أهلهم وذويهم، معربا عن شكره لمكتب شؤون حجاج على التنظيم الجيد والتنسيق المستمر مع الإدلاء لراحة الحجاج منذ قدومهم للمدينة وحتى مغادرتهم لها.
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مصر 365

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