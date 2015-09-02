بالصور.. تكثيف أمنى بمحكمة الإسكندرية فى ثانى أيام الترشح للبرلمان
كثفت قوات الأمن تواجدها داخل المحكمة الابتدائية بالإسكندرية بالمنشية لتأمين دخول المرشحين وتقديم أوراقهم للانتخابات البرلمانية فى اليوم الثانى من فتح باب التقدم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وانتشر أفراد الأمن داخل المحكمة الابتدائية وقوات لفض الشغب لمنع حدوث أية مناوشات للمرشحين أو اتباعهم أثناء تقديمهم للانتخابات فى اليوم الثانى، ومنع تكرار ما حدث فى اليوم الأول للتقديم فى الانتخابات.
وشهدت محيط المحكمة الابتدائية بالإسكندرية بحالة من الهدوء فى اليوم الثانى للانتخابات منذ الساعات الأولى من فتح التقدم للانتخابات البرلمانية.
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