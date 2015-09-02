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مياه الصرف الصحى تغرق أحد مساجد قرية طهواى بالدقهلية

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مياه الصرف الصحى تغرق أحد مساجد قرية طهواى بالدقهلية مياه الصرف الصحى تغرق أحد مساجد قرية طهواى بالدقهلية
سادت حالة من الاستياء داخل قرية طهواى التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بعد أن تفاقمت أزمة الصرف الصحى وغرقت شوارع القرية بالمياه وطالت المنازل بالقرية فى شارع المعهد الدينى بالمدخل الرئيسى بالقرية ومسجد النور بالقرية حيث لم يتمكن المصلون من دخول دورات المياه بالقرية نتيجة طفح المياه.

واستنكر أهالى القرية انهيار منظومة الصرف الصحى، وسط غياب المسئولين، لافتين إلى تقدمهم بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين إلا أنه لم يتحرك أحد لحل المشكلة.

وأشار الأهالى إلى الوحدة المحلية لكفر الروك التابعين له وطلبوا منهم حل المشكلة بعد أن تفاقمت المشكلة فردوا بأنهم ينتظرون جمع أموال من القرية لعمل خط صرف صحى جديد بالقرية.

يذكر أن زار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مدينة السنبلاوين منذ أسبوع خلال زيارته للدقهلية وأبدى استياءه الشديد من الخدمات المقدمة بالمدينة وسوء حالة النظافة وكثرة الإشغالات والمخالفات.

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