بالصور.. محافظ كفر الشيخ: تنفيذ مشروعات صرف صحى بتكلفة 228 مليون جنيه

أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تنفيذ مشروعات الصرف الصحى على مرحلتين، المرحلة الأولى بتكلفة 72 مليون جنيه بـ7 قرى بمركزى كفر الشيخ وبيلا بقرى"الحلافى وأبو منيسى ودقميرة والرملة والاتحاد والسرايا و الكون الطويل"، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ المشروع فى دقميرة والرملة 85% وقرية الكوم الطويل بنسبة 67%..

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مع المسئولين بالزراعة والصرف الصحى والرى والطرق والمقاولين والاستشاريين، لبحث الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بقرى كفر الشيخ والرياض وبيلا وسيدى غازى بتمويل البنك الدولى، بحضور المهندس محمد مفتاح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمهندس عيد شعبان مدير عام الطرق، والمهندس شوقى كريم وكيل وزارة الرى، والمهندس محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة، ورؤساء مدن كفر الشيخ والرياض وبيلا وسيدى غازى .

وأضاف، أن المرحلة الثانية يتم تنفيذها بتكلفة 156 مليون جنيه، حيث تم بدء الأعمال فى 13 قرية بمركزى كفر الشيخ والرياض بالنظام المركزى بقرى " اريمون وحليس وكفر المنشا وأولاد علام "وبنظام اللامركزى بقرى " السيد عطية والصنفاوى وعبد الحميد السيوفى وقرى خريجين 3، 5، 6 وقرى غابات 6، 7 وكوبرى الزاوية والحاج يوسف وأبو احمد وخضرة والدراملى "، حيث تم طرح وترسية الأعمال وبدء تنفيذ المشروع، كما يتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالنظام اللامركزى نهاية العام 2015 م، ومشروعات الصرف الصحى المركزى خلال 2016 م.

وأوضح المحافظ، إلى أنه سيتم رفع كفاءة الطرق المؤدية لمحطات المعالجة لنقل المعدات الخاصة بها وخاصة الطرق الزراعية والحل سيكون إما بالرصف أو تربة تأسيس لهذه الطرق .

وأضاف، أن هناك تعاون بين كافة الجهات المعنية فى سبيل إتمام هذه المشاريع وإعطاء التصاريح اللازمة وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذها، مؤكداً أنه سيسحب الأعمال من المقاولين الغير جادين، و أنه سيتم انجاز هذه المشاريع طبقا للخطة والجدول الزمنى المنصوص عليه لتنفيذ هذه الأعمال .

وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يعد من أهم مشاريع الصرف الصحى التى تقام على مستوى الجمهورية، مضيفًا: أتابع سير أعمال هذه المشاريع بشكل مستمر.



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