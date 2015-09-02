أخبار عاجلة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

فلتر مياه يثير الذعر بمحكمة في كفر الشيخ

Google+ Print
فلتر مياه يثير الذعر بمحكمة في كفر الشيخ فلتر مياه يثير الذعر بمحكمة في كفر الشيخ

ارشيفية

آثار فلتر مياه داخل كيس أسود الرعب بمحكمة سيدي سالم، وتم فرض طوق أمني فور تلقي البلاغ من موظفي المحكمة بوجود جسم غريب أسفل بير سلام بالدور الثاني بالمحكمة.

هرعت سيارات الدفاع المدني ورجال المفرقعات عقب تلقي البلاغ بوجود جسم غريب  أسفل السلم بالدور الثاني بالمحكمة، وتم فرض طوق أمني وخرج كل من بالمحكمة، كما هرع رجال الإسعاف ومأمور مركز سيدي سالم ونائبه ورجال المباحث.

ومن خلال الكشف من قبل رجال المفرقعات عن الجسم الغريب تبين أنه فلتر مياه داخل كيس أسمر ورمبوط بدبارة، ومازالت عملية تمشيط المحكمة مستمرة تحسباً لوجود أي أجسام غريبة داخل المحكمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا