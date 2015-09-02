فلتر مياه يثير الذعر بمحكمة في كفر الشيخ

آثار فلتر مياه داخل كيس أسود الرعب بمحكمة سيدي سالم، وتم فرض طوق أمني فور تلقي البلاغ من موظفي المحكمة بوجود جسم غريب أسفل بير سلام بالدور الثاني بالمحكمة.

هرعت سيارات الدفاع المدني ورجال المفرقعات عقب تلقي البلاغ بوجود جسم غريب أسفل السلم بالدور الثاني بالمحكمة، وتم فرض طوق أمني وخرج كل من بالمحكمة، كما هرع رجال الإسعاف ومأمور مركز سيدي سالم ونائبه ورجال المباحث.

ومن خلال الكشف من قبل رجال المفرقعات عن الجسم الغريب تبين أنه فلتر مياه داخل كيس أسمر ورمبوط بدبارة، ومازالت عملية تمشيط المحكمة مستمرة تحسباً لوجود أي أجسام غريبة داخل المحكمة.