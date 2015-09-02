أخبار عاجلة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

5 آلاف جنيه غرامة مالية لمن يلقى القمامة خارج الصناديق بالسويس

Google+ Print
5 آلاف جنيه غرامة مالية لمن يلقى القمامة خارج الصناديق بالسويس 5 آلاف جنيه غرامة مالية لمن يلقى القمامة خارج الصناديق بالسويس
أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس، أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يقف داعما قويا لجهاز النظافة، حتى يؤدى دوره على أكمل وجه، مناشدا أهالى السويس التعاون مع عمال النظافة ومطالبهم بعدم القاء القمامة بمناور العمارات أو خارج الصناديق بالشوارع.

وحدد المحافظ مبلغ 5 آلاف جنيه غرامة لمن يلقى القمامة من المواطنين خارج الصندوق و10 آلاف جنيه للمحلات التى تلقى القمامة خارج الصناديق.

ووجه المحافظ ومجلس الإدارة الشكر لشعبان حمدان مدير جهاز النظافة السابق لجهوده الكبيرة، التى قدمها خلال فترة توليه إدارة الجهاز.

وأشار بيان إعلامى صادر من الديوان العام إلى أن المحافظ طلب من مجلس الإدارة سرعة استعجال المعدات والسيارات المطرحة بالخطة الاستثمارية الحالية لتدعيم الحملة الميكانيكية للجهاز وعمل صيانة دورية لسيارتى الكنس الالى وإعداد وتنفيذ خطة لصيانة المعدات والسيارات بالتنسيق مع مشروع التدريب والصيانة بالمحافظة.

- محافظ سوهاج يقرر إغلاق مخبز لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365