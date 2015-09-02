5 آلاف جنيه غرامة مالية لمن يلقى القمامة خارج الصناديق بالسويس

أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس، أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يقف داعما قويا لجهاز النظافة، حتى يؤدى دوره على أكمل وجه، مناشدا أهالى السويس التعاون مع عمال النظافة ومطالبهم بعدم القاء القمامة بمناور العمارات أو خارج الصناديق بالشوارع.

وحدد المحافظ مبلغ 5 آلاف جنيه غرامة لمن يلقى القمامة من المواطنين خارج الصندوق و10 آلاف جنيه للمحلات التى تلقى القمامة خارج الصناديق.

ووجه المحافظ ومجلس الإدارة الشكر لشعبان حمدان مدير جهاز النظافة السابق لجهوده الكبيرة، التى قدمها خلال فترة توليه إدارة الجهاز.

وأشار بيان إعلامى صادر من الديوان العام إلى أن المحافظ طلب من مجلس الإدارة سرعة استعجال المعدات والسيارات المطرحة بالخطة الاستثمارية الحالية لتدعيم الحملة الميكانيكية للجهاز وعمل صيانة دورية لسيارتى الكنس الالى وإعداد وتنفيذ خطة لصيانة المعدات والسيارات بالتنسيق مع مشروع التدريب والصيانة بالمحافظة.

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