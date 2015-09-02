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محلب يكلف بإنهاء المرحلة الثانية من مستشفى الأزهر التخصصى فى 8 أشهر

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محلب يكلف بإنهاء المرحلة الثانية من مستشفى الأزهر التخصصى فى 8 أشهر محلب يكلف بإنهاء المرحلة الثانية من مستشفى الأزهر التخصصى فى 8 أشهر
عقب افتتاحه اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من مستشفى جامعة الأزهر، عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا فى حضور شيخ الأزهر مع رئيس جامعة الأزهر ونوابه وأساتذة كلية الطب، وشارك فى الاجتماع وزيرا التخطيط والصحة.

فى بداية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة على افتتاح المستشفى، مشيرا إلى أنه بالرغم من تعثر ذلك كثيرا، إلا أن الأمل والعزيمة دائما ما يوصلان إلى النجاح، كما أشاد بالطبيب المصرى الذى يثبت بالرغم من كل التحديات تفوقه، حيث يحجز مكانا دائما فى الصفوف الأولى عالميا، مشيرا إلى أن القطاع الصحى لا يعانى حاليا من نقص المبانى ولكن المشكلة فى الإدارة ومنظومة النظافة والتمريض، والصيانة والأمن، وهو ما تعمل حاليا على الاهتمام به.

وشدد المهندس إبراهيم محلب فى حديثه لأساتذة كلية الطب على أن خدمة الناس يجب أن تكون على رأس أولوياتهم، فالمواطن دائما أولا، مؤكدا أن هذه هى سياسة الدولة حاليا، لأن هذا المواطن هو من أسهم فى تعليمهم وحصولهم على شهادة الدكتوراه، وأضاف أنه إذا كانت الدولة قد وثقت فى مجموعة من أبنائها ومنحتهم كل الفرص فعليهم أن يردوا الجميل، كما أنه عليهم أن يبثوا هذه الروح فى نفوس زملائهم وطلابهم، فالطب قبل أن يكون مهنة هو رسالة وأمانة يحملونها فى أعناقهم.

وأوضح رئيس الوزراء أن المنظومة الصحية من أولويات هذه الحكومة، وبالتالى ستتابع دوما كل تفاصيلها، وستجرى جراحات عديدة للإصلاح، وستبدأ تجارب نجاح، ثم تعميمها مثلما حدث فى معهد القلب.

وقال محلب: إن مستشفى جامعة الأزهر رائعة الآن، ولكن تبقى منظومة الإدارة فهى الفيصل فى استمرار هذا المستوى الجيد، وهذه أمانة سنعمل معا من أجل الحفاظ عليها.

وأضاف: "أنا موقن بأن التحديات كثيرة، والمهمة صعبة، ولكن بلدنا وشعبنا يستحق، وسنستطيع التغيير بإذن الله بتكاتف جهود أبناء هذا الشعب".

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بالانتهاء من المرحلة الثانية للمستشفى فى 8 أشهر بدلا من 16 شهرا.

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مصر 365

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