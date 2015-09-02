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وزير الاستثمار: مذكرة تفاهم العاصمة الجديدة وقعت مع شركة تتميز بالإنجاز

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وزير الاستثمار: مذكرة تفاهم العاصمة الجديدة وقعت مع شركة تتميز بالإنجاز وزير الاستثمار: مذكرة تفاهم العاصمة الجديدة وقعت مع شركة تتميز بالإنجاز
وقع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، مذكرة تفاهم حول العاصمة الإدارية الجديدة، مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين.

وبموجب مذكرة التفاهم تبدى الشركة الصينية الاهتمام مع الشريك المصرى فى دراسة إمكانية إنشاء جزء من المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، على أن تقوم البنوك الصينية بتمويل أعمال الشركة فى المشروع.

وقال وزير الاستثمار فى تصريحات صحفية عقب التوقيع، إن الشركة ستقوم بدور المطور العقارى، بجانب هيئة المؤتمرات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك كله فى إطار المخطط العام للمدينة، مشيرا إلى المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة تبلغ مساحتها 25 ألف فدان، والجزء الأول منها تبلغ مساحته 10 آلاف فدان.

وأضاف أن هذه الشركة لديها خبرات كبيرة فى بناء المدن الجديدة، وتعد إحدى كبريات الشركات فى العالم بمجال بناء المدن الجديدة، ولديها خبرة طويلة فى هذا المجال، حيث أقامت مشروعات كبرى فى جميع أنحاء العالم، وبلغ حجم أعمال الشركة نحو 130 مليار دولار العام الماضى، وتتميز بسرعة إنجاز مشروعاتها، وهو ما يتناسب مع مطالبات الرئيس بالانتهاء من المشروعات فى أقصر وقت ممكن.

ووقع المذكرة من الجانب الصينى شين وين جان، رئيس الأسواق الخارجية بالشركة، وقال عقب التوقيع إن لدى شركته خبرة واسعة فى بناء المدن الجديدة، فى الصين وغيرها من الدول، مشيرا إلى أن شركته قامت ببناء 120 ألف وحدة سكنية بالجزائر، ومطار جديد، فضلا عن الطرق السريعة، وأعرب عن رغبة الشركة فى العمل والاستثمار بمصر.

وأضاف أن الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية قد تم تصنيفها أفضل شركة بين 250 شركة مقاولات عالمية، وقد بلغت قيمة تعاقدات الشركة 231 مليار دولار أمريكى فى 2014.


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