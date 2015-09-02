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بالصور.. ضعف إقبال المرشحين على المحكمة الابتدائية بالإسكندرية

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سادت حالة من الهدوء داخل المحكمة الابتدائية بالإسكندرية، فى اليوم الثانى من فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وتقدم عشرات الناخبين فقط منذ فتح باب التقدم فى الساعة التاسعة صباحاً.

وكثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط المحكمة الابتدائية فى اليوم الثانى لانتخابات، وقامت بتفتيش الحقائب، والتأكد من هوية المرشحين ومنع دخول أعداد كبيرة من ذويهم داخل المحكمة.

وقال أحد الموظفين، إن اليوم الثانى شهدت هدوءا وعدم وجود مرشحين فى جميع الدوائر، على العكس من اليوم الأول الذى شهد تواجد أعداد كبيرة من المرشحين ووصل عددهم إلى 243 مرشحا حصيلة اليوم الأول.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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