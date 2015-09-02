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"أقباط من أجل الوطن": التعامل بموضوعية بقضية طالبة صفر الثانوية ضرورة

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"أقباط من أجل الوطن": التعامل بموضوعية بقضية طالبة صفر الثانوية ضرورة "أقباط من أجل الوطن": التعامل بموضوعية بقضية طالبة صفر الثانوية ضرورة
شدد كريم كمال مؤسس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن على ضرورة التعامل مع قضية الطالبة مريم وصفر الثانوية العامة بموضوعية وبطريقة وطنية تبتعد عن الطائفية .

وأضاف كمال: يقلقنى بشدة حالة الاستقطاب الشديدة التى بدأت تظهر فى بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة على الإنترنت ومحاولة البعض التعامل مع القضية من منظور دينى وتصوير سقوطها بسبب ديانتها، وهو أمر مخالف للواقع، لأن الكثير من المسحيين حققوا تفوقا فى الثانوية العامة والتحقوا بكليات القمة.

وطالب كمال، فى بيان للاتحاد، رجال الدين المسيحى بالابتعاد عن القضية لأن مريم مواطنة مصرية لها كل الحقوق والوجبات، ويجب حل مشكلتها فى إطار القانون، لأن استخدام عامل الدين فى حل أى مشكلة يقضى على الدولة المدنية ويحول الأقباط إلى أقلية وهو ما نرفضه، لأن المسيحيين فى جزء أصيل من النسج الوطنى وليس أقلية دينية.

وأضاف كمال أطالب أيضا الجهات المختصة بسرعة تشكل اللجنة المحايدة لفحص أوراق الطالبة وإظهار الحقيقة بأقصى سرعة، لأنها أصبحت قضية رأى عام وأيضا يجب محاسبة المسئولين وإقالتهم فى حالة إثبات صحة موقف الطالبة حتى يكون هناك رادع قوى فاسد أو مهمل .

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مصر 365

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