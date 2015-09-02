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10 مرشحين محتملين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بدائرة العاشر

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10 مرشحين محتملين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بدائرة العاشر 10 مرشحين محتملين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بدائرة العاشر
تقدم 10 مرشحين محتملين للانتخابات البرلمانية المقبلة على مقعد واحد بالدائرة الرابعة فى العاشر من رمضان، إلى مبنى الأدلة الجنائية قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

واستخرج صحيفة الحالة الجنائية، كل من، أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة مدارس الخطيب الخاصة، ومحمد الزاهد نائب رئيس الغرفة التجارية، وعادل السيد أمين سجل مدنى قسم ثان العاشر من رمضان ومحمد سعيد قبطان صاحب مستودع غاز بالمدينة ومزرعة لتربية المواشى ممثلا لحزب المؤتمر، والسيد صبرى ممثلا عن حزب النور فى الشرقية، ومحمود معتمد صاحب مجموعة محال تصوير، وعلى أحمد على وشهرته أشرف الدوكار رئيس الاتحاد المحلى لعمال بالعاشر من رمضان، وجمال محمد عطوة عنانى المستشار القانونى لجمعية المستثمرين بالعاشر، ومكرم محمد المرسى وشهرته مكرم النبراوى، والمستشار السيد حسن بكرى بقطاع الغلق الإدارى بجهاز مدينة العاشر.

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