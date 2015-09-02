10أضرار صحية تصيبك بسبب رش الخضراوات والفواكه بالمبيدات..اعرف إزاى تتجنبها

يقوم المزارعون باستخدام المبيدات الحشرية على الخضراوات والفواكه للحفاظ عليها من التلف ولسهولة تخزنها حتى البيع والشراء.

ومن المتعارف عليه أن المبيدات الحشرية تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان، سواء من يقوم باستخدامها فى الزراعة أو المستهلك الذى يتعامل معها بالبيع والشراء والأكل، وهذا ما أكدته الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأضرار الناتجة عن الأطعمة المرشوشة بالمبيدات الحشرية، ولذلك يجب على الشخص أن يتوخى الحذر أثناء الشراء ومتابعة لون الخضار والفواكه ورائحتها.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية أهم الأضرار الناتجة عن تناول الأطعمة المرشوشة بالمبيدات الحشرية، وهى:

>1- يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بسبب تأثير المبيدات الحشرية على عملية الأكسدة.

>2- تتسبب فى الإصابة بالعقم لأن هذه المبيدات تؤثر على الحيوانات المنوية وقلة حركتها وتمنع وصول الحيوان المنوى للبويضة وبالتالى يحدث عقم.

>3- المبيد الحشرى يدمر الكبد ويؤدى إلى إصابة الشخص بالتليف أو الفشل الكبدى.

>4- تتسبب فى حدوث فشل كلوى.

>5- قد يتأثر المخ إلى أن يصل الموضوع للدخول بغيبوبة تصل إلى الموت.

>6- الشعور بالإجهاد.

>7- التوتر والقلق.

>8- قد يتعرض الشخص للإصابة بالشلل.

>9- فقدان الذاكرة.

>10- تشوهات لحديثى الولادة.

ولذلك تنصح د.علا، للتخلص من أضرارها ومن المبيدات المتراكمة عليها، بأنه عليك اتباع تلك الخطوات، وأهمها:

>1- نقع الفواكه والخضراوات فى الماء فقط لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.

>2- شطفها جيدا بالإسفنجا حتى نستطيع أن نزيل الطين والمبيدات، ثم نقعها مرة أخرى.

>3- نقوم بتقشير الخضراوات ذات القشرة كالبطاطس، حتى عند سلقها ويتم سلقها مقشرة.