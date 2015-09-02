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لو بتعمل ريجيم اوعى تجوع نفسك.. 7 أضرار للجوع أهمها اضطرابات وقرح المعدة

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لو بتعمل ريجيم اوعى تجوع نفسك.. 7 أضرار للجوع أهمها اضطرابات وقرح المعدة لو بتعمل ريجيم اوعى تجوع نفسك.. 7 أضرار للجوع أهمها اضطرابات وقرح المعدة
بلاش تجوع نفسك، نصيحة يقدمها الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر، مؤكدا على أن التجويع أو سياسة تجنب تناول الطعام بشكل عام أثناء الخضوع للريجيم القاس، أمر فى غاية الخطورة له الكثير من الأضرار الصحية على متبع الريجيم.
>وتابع الدكتور عيسى حديثه عن أضرار تجويع النفس أثناء الريجيم، مؤكدا على أنه يؤثر على الصحة العامة، وعلى أعضاء الجسم:
>-يزيد من اضطراب الأمعاء وصعوبة استعدادها لهضم الطعام وامتصاصه
>-يزيد التجويع أثناء الريجيم من التهاب المعدة والقرح، لحدوث اضطراب فى أحماضها
>-يهدد بسمنة زائدة لتجويع الجسم، مما يجعله يمتص كل الكميات التى يتناولها دفعة واحدة
>- يزيد التجويع أثناء الريجيم من الإصابة بالهزلان والدوخة ويزيد معدل الإصابة بالدوار
>- يتسبب التجويع الشديد أثناء الخضوع للريجيم فى الضعف العام وقد يسبب الأنيميا وفقدان العناصر
>-الإصابة بالإغماءات واضطراب نسب السكر فى الدم يوم عن يوم بسبب اضطراب موايعد الطعام واضطراب نسب السكر التى يتناولها الشخص
>-الشعور بآلام فى الجسم

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