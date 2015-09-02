ضبط بندقتين و5 كيلو بانجو وتنفيذ 50 حكما فى حملة أمنية بالشرقية

تمكنت مباحث منشأة أبوعمر بالشرقية، اليوم، من ضبط 3 عاطلين، بحوزتهم 5 كيلو بانجو، وتنفيذ 50 حكما متنوعا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على نيابة الحسينية برئاسة المستشار محمد الديب .

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة منشأة أبوعمر، يفيد قيام النقيب محمود سويلم رئيس مباحث منشأة أبوعمر ومعاونه الملازم أول محمد حنفى، من شن حملة بدائرة المركز، تمكنت من ضبط "حلمى س م" 43 سنة عاطل ومقيم العساكرة منشأة أبوعمر، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و2 طلقة و"عبد الرازق ك ع" وشهرته رضا كمال 35 سنة مقيم سهل الحسينية وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية، و3 طلقات و"إبراهيم ا ال" 38 سنة ومقيم طارق بن زياد وبحوزته 5 كيلو بانجو، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 50 حكما متنوعا.