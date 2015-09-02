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بالصور.. إزالة 139 حالة إشغالات وإعلانات غير مرخصة فى حملة بشوارع الجيزة

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شنت مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق نصر مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، حملة لرفع معوقات سير المواطنين بالشوارع، وتحقيقاً للتواجد الشرطى الفعال.

قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهى المخالفة والباعة الجائلين نظرا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ 117 أستاندات حديدية وأسطوانات غاز وثلاجات عرض وموازين عادية وسلالم حديدية بدائرة قسم شرطة الدقى.

كما تم ضبط عدد 16 ثلاجة عرض وتابلوهات وموازين عادية بدائرة قسم شرطة الجيزة وتنفيذ عدد 6 قرارات إزالة قسم شرطة العمرانية.

تم تحرير محاضر بالوقائع وأحيل المخالفون للنيابة للتحقيق.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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