الرئيس الصيني يؤكد : ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الصينى بمقر قاعة الشعب الكبرى، بحضور وفدى البلدين، حيث استهل الرئيس الصينى اللقاء بالترحيب بالرئيس، معربًا عن سعادته للالتقاء به مجددًا ولحضور احتفال الصين بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، مشيدًا بمشاركة القوات المسلحة المصرية فى العرض العسكرى الذى ستنظمه الصين بهذه المناسبة، فى ضوء علاقات الشراكة الإستراتيجية المتميزة التى أطلقها البلدان خلال زيارة الرئيس لبكين فى ديسمبر الماضى.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن رؤى الجانبين توافقت على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تمر بها عدة دول فى منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن أهمية تدارك الأزمات الإنسانية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار فى تلك الدول، واتفق الرئيسان على أن تقارب وجهات النظر بين البلدين حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية يعزز التنسيق والتعاون بينهما فى الأُطر والمحافل الدولية.

كما أشاد الرئيس الصينى بما حققته مصر من إنجازات على الصعيدين السياسى والاقتصادى خلال عامٍ واحد فقط، فضلًا عما تحقق من وحدة للصف الوطنى وتعزيز لمكانة مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى، مثنيًا على الخطوات العملية التى يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائى منذ ديسمبر 2014، ولاسيما فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الإنتاجية، فضلًا عن التنسيق الجارى بين البلدين فى الشؤون الدولية، بما يعكس حرصهما على تعميق وتعزيز العلاقات الإستراتيجية بينهما.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى هنأ نظيره الصينى بمناسبة الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، منوهًا بأهمية مشاركة القوات المصرية للشعب الصينى فى احتفالاته، معربًا عن تطلعه لإتمام زيارة الرئيس الصينى لمصر بغية دفع التعاون الثنائى قدمًا بين البلدين فى كل المجالات، وهو ما رحب به الرئيس الصينى ووعد بإتمام الزيارة.

ورحب الرئيس السيسى خلال اللقاء بالاستثمارات الصينية فى مصر، واستعرض عددًا من المشروعات التى يمكن أن يساهم فيها المستثمرون الصينيون، ولاسيما فى المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس التى تم الإعلان مؤخرًا عن إنشائها، والتى ستتيح مشروعات واعدة فى مختلف المجالات أمام المستثمرين الصينيين للانطلاق نحو الأسواق المجاورة لمصر سواء فى المنطقة العربية أو القارة الإفريقية.

وأشار الرئيس إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة، وما سيشهده مشروع التنمية بمنطقة القناة من تطوير وإنشاء 6 موانئ ستتكامل جميعها مع مبادرة الرئيس الصينى لإعادة إحياء طريق الحرير واستيعاب الزيادة المتوقعة فى حركة الملاحة البحرية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس الصينى أشار إلى أن العام المقبل يوافق الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأنه سيتم إعلانه عامًا ثقافيًا ومن ثم فإنه من المنتظر أن يشهد نشاطًا ثقافيًا وتبادلًا لزيارات الوفود الثقافية والفنية بين البلدين، وهو الأمر الذى سيتزامن معه الدفع نحو تنفيذ العديد من المشروعات بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس الصينى عن اهتمام بلاده بالفرص الاستثمارية الواعدة التى تتيحها مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة الصينية تشجع المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين على الاستثمار والتصنيع فى مصر واستشراف مجالات جديدة للعمل والتعاون، كما أنها تشجع الشركات المصرية على المشاركة فى المعارض الدولية التى يتم تنظيمها فى الصين وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى.