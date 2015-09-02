بالصور.. مجهول يلقى زجاجتين مولوتوف على محل أجهزة كهربائية فى قنا

أضرم مجهول صباح الأربعاء، النيران فى أحد المحلات الكهربائية وأجهزة المحمول، إثر قيامه بإلقاء زجاجتين مولوتوف على المحل بمنطقة شارع الجميل بوسط مدينة قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطاراً بنشوب حريق بمحل أجهزة كهربائية بمدينة قنا، وكشفت التحريات قيام مجهول بإلقاء زجاجتين مولوتوف على محل أجهزة كهربائية وأجهزة محمول، ملك لأنيس ديمترى، 53 سنة، مما تسبب فى إشتعال النيران بالمحل وتسبب فى إحتراق واجهة المحل و4 أجهزة تليفزيون وعدد من أجهزة التليفون المحمول.

فيما إنتقلت الأدلة الجنائية لمكان الحريق لرفع الآثار وتمكنت قوات الدفاع المدنى من السيطرة على الحريق قبل إمتدادة للمحال المجاورة، وقامت خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة تحسباً لوجود أى قنابل أخرى.

يذكر أن نفس المحل وجدت به قنبلة هيكلية منذ أسبوع تقريباً، لكن تم التعامل معها من قبل خبراء المفرقعات قبل إنفجارها فى المحل، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.