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تدمير منصات إطلاق صواريخ للحوثيين فى قصف مدفعى سعودى باليمن

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تدمير منصات إطلاق صواريخ للحوثيين فى قصف مدفعى سعودى باليمن تدمير منصات إطلاق صواريخ للحوثيين فى قصف مدفعى سعودى باليمن
أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بمقتل 10 مسلحين حوثيين وتدمير منصات إطلاق صواريخ فى قصف مدفعى للقوات على صعدة فى اليمن.

جدير بالذكر أن مصادر طبية بمدينة تعز جنوب غربى اليمن صرحت بأن 12 من المدنيين قتلوا فى عمليات القصف العشوائى لمنازل المواطنين فى الأحياء السكنية التى تقوم بها قوات الميليشيات التابعة لجماعة الحوثيين وصالح منهم 5 أطفال وسيدات.

وقالت المصادر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، إن 4 من عناصر المقاومة قتلوا وأصيب 20 آخرين فى جبهة جبل جرة إثر سقوط قذيفة على موقعهم.

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مصر 365

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