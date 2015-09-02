مقتل طالبين سوريين فى سقوط قذائف هاون على كلية الهندسة بدمشق

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، نقلا عن المرصد السورى بمقتل طالبين اثنين وإصابة 14 آخرين فى سقوط قذائف هاون على كلية الهندسة الميكانيكية وسط العاصمة السورية دمشق.

وعلى جانب آخر، قال مسئولون أمريكيون إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى آى أيه" وقوات العمليات الخاصة الأمريكية بدأوا عملية جديدة لملاحقة العناصر الإرهابية المشتبه بها فى سوريا، فى إطار برنامج منفصل عن الحملة العسكرية الأمريكية الواسعة التى يتم شنها ضد عناصر تنظيم داعش.

وأضاف المسئولون اليوم الأربعاء وفقا لصحيفة واشنطن بوست، أن "سى آى أيه" وقيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية يستخدمون طائرات بدون طيار للتحليق فوق سوريا لشن ضربات جوية استهدفت مؤخرا عددا من كبار قادة تنظيم داعش.