مقتل اثنين من الهلال الأحمر على يد ميليشيا الحوثى باليمن

أفادت قناة العربية الإخبارية فى خبر عاجل لها اليوم الأربعاء، بقيام ميليشيات الحوثى فى اليمن بقتل اثنين من الهلال الأحمر فى مدينة عمران.

جدير بالذكر أن مصادر طبية بمدينة تعز جنوب غربى اليمن، صرحت بأن 12 من المدنيين قتلوا فى عمليات القصف العشوائى لمنازل المواطنين فى الأحياء السكنية، التى تقوم بها قوات الميليشيات التابعة لجماعة الحوثيين وصالح منهم 5 أطفال وسيدات.

وقالت المصادر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية، إن 4 من عناصر المقاومة قتلوا وأصيب 20 آخرون فى جبهة جبل جرة اثر سقوط قذيفة على موقعهم.