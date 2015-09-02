أخبار عاجلة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير البيئة اللبنانى : استقالتى لا تفيد فى معالجة أزمة النفايات

Google+ Print
وزير البيئة اللبنانى : استقالتى لا تفيد فى معالجة أزمة النفايات وزير البيئة اللبنانى : استقالتى لا تفيد فى معالجة أزمة النفايات
أكد وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق أنه لن يستقيل من منصبه لأن استقالته لا تفيد في معالجة أزمة النفايات ، وكان عدد من ناشطي حملة "طلعت ريحتكم" دخلوا بعد ظهر أمس الثلاثاء، بشكل مفاجىء مبنى وزارة البيئة وسط بيروت ونفذوا اعتصاماً مع ناشطين آخرين في محيط مبنى الوزارة استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس مطالبين باستقالة وزير البيئة، وقامت القوى الأمنية بفض الاعتصام بالقوة ما أدى إلى إصابة بعض المعتصمين.

وقال المشنوق لصحيفة "السفير" اللبنانية في عددها اليوم الأربعاء إنه " طيلة فترة الاعتصام بالقرب من مكتبي لم تخطر على بالي فكرة ان أغادر وسط حراسة أمنية كما اقترح علي البعض، كما لم تخطر على بالي، ولو للحظة فكرة الاستقالة، لان استقالتي لا تفيد في معالجة أزمة النفايات، وأصلا لا يمكن أن أقدّم مثل هذه الخدمة لحراك من هذا النوع".

وأضاف المشنوق أن المعتصمين في وزارته "ظنّوا أنني الحلقة الأضعف التي يمكن التصويب عليها، ولكنهم أخطأوا في التقدير".

وتابع " وسط كل هذا الضغط الذي تعرضت له، كنت أشعر بالسكينة الداخلية والمصالحة مع الذات، لأنني لست متورطا في اي ارتكاب، بل انا واجهت القوى السياسية جميعها بسبب تنصلها من مسؤولياتها في ملف النفايات مسايرة لمزاج هذا الشارع او ذاك، وما تحملته من هذه القوى لا يستطيع أحد ان يتحمله".

وكانت "لجنة المتابعة لتحرك 29 آب" قد دعت أمس إلى اعتصام حاشد في بيروت يوم التاسع من سبتمبر الجاري على ان تُعلن عن مكانه وزمانه لاحقا، "احتجاجا على انعقاد طاولة الحوار في هذا التاريخ "حوار المحاصصة والفساد والتسويف والمماطلة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365