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الأزهر يدين مشاهد الحرق المتبادلة بين الميليشيات الطائفية وداعش بالعراق

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الأزهر يدين مشاهد الحرق المتبادلة بين الميليشيات الطائفية وداعش بالعراق الأزهر يدين مشاهد الحرق المتبادلة بين الميليشيات الطائفية وداعش بالعراق
أدان الأزهر الشريف ما بثته وسائل الإعلام من مشاهد حرق مروعة ارتكبتها الميليشيات الطائفية وتنظيم داعش الإرهابى بالعراق، فى تبادل وتنافس شنيع على أساليب التعذيب والقتل والتمثيل بالمدنيين والأسرى، وهم على قيد الحياة.

وأكد الأزهر الشريف أن هذه التصرفات الوحشية التى لا تصدر إلا عن مجرمين وإرهابيين تجردوا من كل معانى الإنسانية- تخالف صحيح الدين الإسلامى الذى يُحرِّم ويُجرِّم مثل هذه الممارسات، ويوجب التصدى لها.

ودعا الأزهر الشريف كل أطياف الشعب العراقى إلى التوحد ونبذ أسباب الخلاف والفرقة، وتفويت الفرصة على جماعات القتل والإرهاب التى تتاجر بدماء العراقيين وأرواحهم لتنفيذ مخططات إقليمية تسعى لتفتيت العراق والنيل من وحدته، وتمزيق أوصاله، كما تدعو قادة الشعب العراقى ومرجعياته وقواه السياسية إلى الاصطفاف للقضاء على جماعات العنف والقتل والإجرام مهما اختلفت انتماءاتها ومسمياتها، إعلاءً لمصلحة العراق ووحدة شعبه.

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مصر 365