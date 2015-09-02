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"مصر للطيران" تسير 3 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 623 حاجا اليوم

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"مصر للطيران" تسير 3 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 623 حاجا اليوم "مصر للطيران" تسير 3 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 623 حاجا اليوم
تسير " للطيران" اليوم الأربعاء، ثلاث رحلات إلى المدينة المنورة من مطارى القاهرة وبرج العرب، لنقل 623 حاجًا من حجاج قرعة محافظات البحيرة والإسكندرية والشرقية وبعض حجاج الترانزيت من ابيدجان.

وقد قامت مصر للطيران أمس الثلاثاء، بتسيير 4 رحلات جوية من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى المدينة المنورة لنقل 1029 حاجا من حجاج قرعة محافظتى البحيرة والإسكندرية.

وعن تشغيل رحلات غدا الخميس، تسير مصر للطيران 4 رحلات جوية لنقل الحجاج، منها ثلاث رحلات من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لنقل 860 حاجًا من حجاج قرعة محافظتى الفيوم والشرقية، أما الرحلة الرابعة فستنقل 140 حاجًا من حجاج ترانزيت أمستردام إلى المدينة المنورة.

يذكر أن أولى رحلات جمعيات التضامن الاجتماعى ستبدأ يوم الجمعة 4 سبتمبر، بينما تبدأ أولى رحلات حجاج شركات السياحة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، وأعلنت الشركة الوطنية، أن أنها قادرة على استيعاب أى زيادة محتملة فى أعداد الحجاج من خلال طرح سعة مقعدية كبيرة أسوة بما حدث فى الأعوام السابقة.

وقد تم اختيار بعثة مكونة من 550 موظفًا من أفراد المحطة والمبيعات والعلاقات العامة والأمن والخدمات الأرضية والصيانة وغيرها، لتكون فى شرف استقبال ضيوف الرحمن فى مطارى جدة والمدينة المنورة، لسرعة إنهاء إجراءاتهم عند وصولهم إلى المطارات وكذلك ستعمل هذه البعثة على إنهاء إجراءات عودة الحجاج إلى أرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج.
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مصر 365

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