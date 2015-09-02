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مصرع عامل وإصابة آخر فى انهيار منجم للفحم بتركيا

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مصرع عامل وإصابة آخر فى انهيار منجم للفحم بتركيا مصرع عامل وإصابة آخر فى انهيار منجم للفحم بتركيا
لقى عامل مصرعه وأصيب آخر بجروح تم نقله إلى أحد المستشفيات اليوم الأربعاء بعد انهيار منجم للفحم فى ضواحى بلدة "طاوشانلي" التابعة لمحافظة "كوتاهيا" فى منطقة بحر "إيجه" بغربى تركيا.

وذكرت محطة " سى إن إن تورك" فى نبأ عاجل لها أن منجم الفحم التابع لإحدى الشركات الخاصة قد انهار أثناء إجراء أعمال صيانة وإصلاح، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل الحادث.

وكان 18 عاملا بمنجم للفحم فى بلدة "آرمنك" بمحافظة "قرمان" بوسط تركيا قد لقوا حتفهم فى 28 أكتوبر 2014، بعد أن غمرت المياه المنجم، وجاء هذا الحادث بعد خمسة أشهر ونصف الشهر من حادث مأساوى آخر فى منجم للفحم فى بلدة "سوما" بمحافظة "مانيسا" بغربى تركيا، حيث تسبب انفجار به فى مقتل 301 عامل فى أسوأ كارثة تعدينية فى تاريخ البلاد.
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