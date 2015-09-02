القوات المسلحة تعلن توفير فرص عمل بمشروعات تنمية محور قناة السويس

أعلنت القوات المسلحة توفير العديد من فرص العمل للعمال وفنيى التشغيل والصيانة لماكينات حفر الآبار ودق الخوازيق، ممن يملكون الخبرة والكفاءة للتعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للعمل فى مشروعات التنمية بمحور قناة السويس، والمشروعات القومية التى تنفذها القوات المسلحة بالمحافظات، وفقا للتخصصات الآتية، فى مجال حفر الآبار (مهندس تصوير جيوفيزيقى "علوم جيولوجيا" / مهندس تصوير كهربى "علوم جيولوجيا" / رئيس حفارين / عامل ومساعد حفار آبار / عامل طبلية / عامل فك وتركيب وتجهيز مواسير / عامل أخذ عينات تربة / عامل تنظيف مجرى سائل الحفر / خازن فنى / عامل حقن أسمنت / لحام كهرباء وأكسجين / ميكانيكى وكهربائى معدات / عامل تشغيل ضاغط هواء / سائق رافع شوكة / عامل تشغيل مولد كهرباء / مختبر عينات وضبط سائل الحفر / عامل تنظيف محطة الحفر من الرواسب / عامل تشغيل محركات وطلمبات / عامل تشغيل طلمبة الطفلة الاحتياطى / لحام بولى اثيلين / سائق أوناش / سائق مركبة درجة أولى )، على أن تقدم طلبات الالتحاق بمقر دار المشاه بشارع مصطفى النحاس خلف مدرسة المنهل بمدينة نصر .

وذكرت القوات المسلحة، فى بيان رسمى لها اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة للتخصصات المطلوبة للعمل على ماكينات دق الخوازيق كالاتى (سائق ومساعد سائق لماكينات دق الخوازيق / مشرف طاقم تشغيل أعمال الخوازيق / عامل تشغيل أعمال الخوازيق / لحام وبراد / ميكانيكى معدات / سائق مركبات درجة أولى)، وتقدم الطلبات بمقر إدارة المهندسين العسكريين بشارع الوحدة الأفريقية المتفرع من صلاح سالم أمام هيئة الاستثمار .

على أن يتم تقديم الطلبات اعتباراً من السبت المقبل الموافق 5/9/2015 ولمدة أسبوعين، شرط أن يتراوح سن المتقدم من 25-55 سنة، ويفضل ذوى الخبرة فى مجالات العمل والصيانة الدورية لهذه المعدات، على أن يرفق بطلبات التقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو المعافاة منها وصحيفة الحالة الجنائية وصورة رخصة القيادة المهنية وشهادة الميلاد وصورة شهادة المؤهل وشهادة الخبرة إن وجدت.

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