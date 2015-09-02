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تجمع عدد من متضررى الـ"30 ألف وظيفة" أمام التعليم بعد استبعادهم

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تجمع عدد من متضررى الـ"30 ألف وظيفة" أمام التعليم بعد استبعادهم تجمع عدد من متضررى الـ"30 ألف وظيفة" أمام التعليم بعد استبعادهم
تجمع عدد من متضررى نتيجة الـ30 ألف معلم منذ قليل أمام وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بحل أزمتهم الخاصة بقبولهم فى المسابقة بعد أن تم استبعاد العشرات منهم فور إعلان النتيجة.

وفى سياق متصل، حاول الأمن الإدارى بالوزارة احتواء الموقف بالمساح لبعضهم بالدخول ومقابلة أحد مسئولى مركز التطوير التكنولوجى بالوزارة لعرض قضيتهم والوصول إلى حل يرضى المعلمين.

وكان ما يقرب من 1000 معلم تم استبعادهم من المسابقة بعد أن نجحوا وتقدموا بمسوغات التعيين إلى المديريات التعليمية، ثم تم استبعادهم بفاكس أرسلته الوزارة إلى المديريات بتاريخ 8 يونيو الماضى، خاصة معلمى الحاسب الآلى ومعلم الفصل الواحد.

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مصر 365