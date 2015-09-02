وزير العدل يعتمد تعيين خريجى الحقوق والشريعة دفعة 2014 بالشهر العقارى

اعتمد المستشار أحمد الزند وزير العدل، اليوم الأربعاء، القرار الخاص بتعيين خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون من حملة الدكتوراه والماجستير دفعة 2014، بعد 5 أشهر من صدور قرار ترشيحهم من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للتعيين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وذلك بعد الانتهاء من التحريات الامنية والكشف الطبى عليهم.

ومن المقرر، أن يستلم الخريجون العمل رسميا خلال ايام وأن يؤدوا اليمين القانونية أمام وزير العدل، كأعضاء قانونيين بالشهر العقارى والتوثيق، بقاعة المؤتمرات بوزارة العدل.