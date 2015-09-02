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"أبو قمر" وسليمان وهدان أبرز الوجوه المتقدمة لانتخابات البرلمان ببورسعيد

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"أبو قمر" وسليمان وهدان أبرز الوجوه المتقدمة لانتخابات البرلمان ببورسعيد "أبو قمر" وسليمان وهدان أبرز الوجوه المتقدمة لانتخابات البرلمان ببورسعيد
شهدت اللجنة الفرعية لتلقى أوراق المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية 2015 ببورسعيد، والتى يرأسها المستشار أحمد طلبة، رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، اليوم، إقبالًا محدودًا من المرشحين الذين توافدوا لتقديم طلبات إعادة الترشح عن الدائرة الانتخابية، من خلال النموذج الذى قدمته اللجنة الفرعية لتلقى طلبات الترشيح رقم الدائرة الانتخابية ومقرها واختيار الرمز الانتخابى لكل مرشح كلا بدائرته مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية والخطاب البنكى .

وكان من أبرز المتقدمين الحسينى أبو قمر، عضو مجلس الشعب السابق، ووكيل لجنة الشباب والرياضة آنذاك، والدكتور محمود حجازى، أمين حزب النور ببورسعيد، والدكتور حامد الدالى، عضو مجلس الشورى السابق والقيادى بحزب النور، وسامى الرشيدى، عضو مجلس الشورى، وطه الجمل، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد سليمان، عضو مجلس الشعب السابق، ومسعد المليجى، عضو مجلس الشعب السابق، والصحفى محمد جاد، عضو البرلمان السابق، وعبد الرحمن بصلة، وسليمان وهدان عن حزب الوفد ببورسعيد .

ومن بين المرشحين المستقلين الذين توافدوا على لجنة تلقى إعادة الترشح الفنان حمدى الوزير، وأحمد فرغلى، والدكتور السيد فهمى، وعلى دارز، ومحمود رسمى، وشريف صالح، وسط إقبال محدود، حيث بلغ عدد المتقدمين فى اليوم الأول 35 مرشحًا من الراغبين فى إعادة تقديم أوراق ترشحهم لعضوية مجلس النواب 2015.
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