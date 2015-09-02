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ضبط 20 طن سماد مدعم قبل تهريبها بالوادى الجديد

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ضبط 20 طن سماد مدعم قبل تهريبها بالوادى الجديد ضبط 20 طن سماد مدعم قبل تهريبها بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من إدارة مباحث بالوادي الجديد بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة، من ضبط 20 طن سماد مدعم قبل تهريبها خارج المحافظة، حيث تم التحفظ على السيارتين وشحنة السماد، وتحرير محضرين بهما وأحيلا إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بضبط 20 طن سماد مدعم قبل تهريبها خارج المحافظة، حيث تمكنت القوة من ضبط الشحنة أثناء تحميلها على السيارتين بقرية ناصر التابعة لمركز الخارجة، وتم ضبط قائدى السيارة، وتحرير محضرين بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365

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