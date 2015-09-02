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محافظ المنيا يوافق على إنشاء 6 مصانع بالمنطقة الصناعية

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محافظ المنيا يوافق على إنشاء 6 مصانع بالمنطقة الصناعية محافظ المنيا يوافق على إنشاء 6 مصانع بالمنطقة الصناعية
وافق اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، على تخصيص 17 ألفاً و500 متر مربع بالمنطقة الصناعية لإنشاء 6 مصانع لمشروعات متنوعة، ما بين إنتاج وتصنيع لوازم ووصلات مواسير P.V.C، ومصنع لإنتاج الكرتون المضلع وعلب الكرتون سادة ومطبوع، ومصنع للمنتجات الخشبية، ومصنع موبيليات خشبية متنوعة وأبواب وشبابيك، ومصنع ملابس جاهزة وتريكو ومفروشات متنوعة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بحضور عبد الناصر الدمياطى السكرتير العام للمحافظة والمهندس أحمد فؤاد المشرف العام على المناطق الصناعية.

كما قرر المجلس الموافقة المبدئية على 19 طلباً للمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية بالمنطقة الصناعية على مساحة 99 ألفاً و500 متر، من بينها مصنع لإنتاج وتصنيع الأعلاف، ومصنع إنتاج أثاث مدرسية، ومصنع غزل ونسيج، ومصانع للملابس الجاهزة، ومصنع إنتاج أدوية بيطرية.

وقال المحافظ، إن الهدف من إقامة هذه المصانع هو وضع المحافظة على خريطة الاستثمارية وحل مشكلة البطالة التى يعانى منها قطاع كبير من الشباب، وأوصى أصحاب المصانع والشركات بأن تكون الأولوية فى إدارة وتشغيل هذه المنشآت للأيدى العاملة من أبناء المحافظة.

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