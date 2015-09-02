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محافظة أسيوط تطرح لحوم بلدية بسعر 55 جنيها للكيلو بجميع المراكز والأحياء

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محافظة أسيوط تطرح لحوم بلدية بسعر 55 جنيها للكيلو بجميع المراكز والأحياء محافظة أسيوط تطرح لحوم بلدية بسعر 55 جنيها للكيلو بجميع المراكز والأحياء
بدأت محافظة أسيوط اليوم فى طرح كميات وفيرة من اللحوم البلدية الحمراء بـسعر 55 جنيها للكيلو بجميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة، وذلك لمواجهة ارتفاع اللحوم من قبل الجزارين خاصة قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، فى تصريحات له، أن ذلك يأتى ضمن خطة المحافظة للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهل المستهلكين وخاصة محدودى الدخل منهم.

وأوضح المهندس شريف بركات مستشار المحافظة للثروة الحيوانية، أنه تم ذبح العديد من رؤوس الماشية من محطات مشروع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة وطرحها فى منافذ تسويقية بجميع مجالس المدن والأحياء، وذلك تحت إشراف الجهاز الرقابى من والطب البيطرى بسعر 55 جنيها للكيلو.

وأضاف بركات أنه تم أيضا طرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة المجمدة يسعر 32 جنيها للكيلو والكبدة بسعر 16 جنيها للكيلو ودواجن بسعر 19 جنيها للكيلو ولحم ضأن 33 جنيه للكيلو وأسماك بسعر 10 جنيهات للكيلو.

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مصر 365

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