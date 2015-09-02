بالصور.. جولة لمحافظ السويس بالشوارع لمتابعة تشغيل عداد التاكسى

قام اللواء العربى السروى محافظ السويس بجولة بشوارع المحافظة لمتابعة عداد منظومة التاكسى وسير عمل الميكروباص.

أكد المحافظ خلال الجولة على العميد محمد دفراوى مدير مرور السويس والعقيد سامح فؤاد وكيل الإدارة بتكثيف الحملات المرورية، لضبط المخالفين من سائقى تاكسى الأجرة لقرار تطبيق منظومة عداد التاكسى بمحافظة السويس.

وأكد المحافظ أيضا توقيع غرامة 1500 جنيه على سيارات الليموزين التى تقوم بالعمل كسيارات أجرة، وطلب المحافظ من المرور التأكيد على سائقى سيارات الميكروباص بالالتزام بخط السيرالمحدد والأجرة المقررة لنقل الأفراد.



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