مصرع فلاح وإصابة 5 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بالفيوم

لقى فلاح مصرعه وأصيب 5 أشقاء آخرين بالأعيرة النارية، فى مشاجرة بين أبناء عمومة، بعزبة أبو ناعورة بقرية نقاليفة بمركز سنورس محافظة الفيوم، بسبب الخلافات العائلية على الميراث.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة، فى عزبة أبو ناعورة بقرية نقاليفة، أسفرت عن مصرع "محمد.ع.ع"، 50 سنة، فلاح، متأثرًا بإصابته بطلق نارى بالبطن، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى.

كما أسفرت عن إصابة كل من "ضيف الله.ع.ض"، 35 سنة، فلاح، برش خرطوش بالقدم، وأشقائه "فارس"، 35 سنة، سائق، برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم، و"طارق"، 30 سنة، فلاح، برش خرطوش فى أنحاء متفرقة بالجسم، و"ناصر"، 20 سنة، فلاح، و"حلاوتهم"، 25 سنة، ربة منزل، مصابين برش خرطوش فى أنحاء متفرقة بالجسم، وهم من أسرة واحدة.

وكشفت التحريات، أنه مشاجرة وقعت بينهم وبين أبناء عمومتهم وهم "هلال.ع.ص.ع"، 35 سنة، فلاح، وشقيقه "فارس"، 45 سنة، فلاح، و"وليد.ن.ع.ص"، 25 سنة، فلاح، "طرف ثان"، بسبب خلافات عائلية بينهم على الميراث، أقدم خلالها الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الأول، ما أدى إلى مقتل فلاح وإصابة 5 أشقاء من الطرف الأول، وفر المتهمون الثلاثة هاربين.

تحرر محضر بالواقعة رقم 6402 لسنة 2015 إدارى مركز شرطة سنورس، وأحيلت الواقعة إلى نيابة مركز سنورس لتتولى التحقيق، وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهمين.