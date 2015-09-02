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الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يثمن دور الإمارات الإغاثي

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الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يثمن دور الإمارات الإغاثي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يثمن دور الإمارات الإغاثي

ثمن كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات عالميا في حقل الإغاثة.

وتوجه رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، خلال استقباله صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية والممثل الدائم للدولة في منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بمكتبه بمنظمة الأمم المتحدة لصندوق التنمية الزراعية «ايفاد»، بالشكر إلى دولة الإمارات على التبرعات السخية التي تقدمها للمحتاجين والمنكوبين في مختلف أرجاء العالم .

جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة الأممية في حقل التنمية الزراعية والأمن الغذائي العالمي وعدد من القضايا الإنمائية. كما تم التطرق في اللقاء إلى التدريب المهني وبعثات التأهيل للمختصين.

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