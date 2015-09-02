صاحب سلسلة "مجوهرات أطلس" أمام القضاء

أصيبت الجالية الهندية في دولة الإمارات وجنوب ولاية كيرالا بحالة من الصدمة بعد إلقاء القبض على رجل أعمال هندي صاحب واحدة من أكبر سلاسل المجوهرات في الشرق الأوسط -مجوهرات أطلس- بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام، نافية خروجه بكفالة.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن عدة شركات وبنوك أدعت على أطلس راماشاندر بسبب عدم دفعه ما مجموعه 560 مليون درهم.

وقال مصدر بمركز شرطة بر دبي، حيث يقيم حالياً راماشاندر، إن القضية التي أوقف المتهم على إثرها تتعلق بشيكات مرتجعة تصل قيمتها إلى 53 مليون درهم.

كما اعتلقت ابنة راماشاندران التي تعمل صيدلانية وتدير شركة تأمين تابعة لوالدها على ذمة بلاغات شيكات دون رصيد بلغت قيمتها الإجمالية 9 ملايين و500 ألف درهم.