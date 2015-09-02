تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، تحت ضغوط بيع نفذها المستثمرون المحليون والعرب في المقابل اتجه الأجانب للشراء.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، خسر المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.84 % ليصل إلى 7143.26 نقطة.

وفقد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.94 % مسجلا 1219.23 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.55 % مسجلا 6951.86 نقطة.

وخسر مؤشر “إيجي اكس 70” الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.53% ليسجل 386.41 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.49 % مسجلا 831.37 نقطة.

وبنهاية جلسة الثلاثاء، تراجعت البورصة المصرية تحت ضغوط عمليات بيع بهدف جني الارباح على خلفية الصعود السابق فضلا عن مبيعات قوية نفذتها المؤسسات العربية.