أخبار عاجلة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

Google+ Print
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

انهيار مؤشرات البورصة بسبب الضريبة الجديدة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، تحت ضغوط بيع نفذها المستثمرون المحليون والعرب في المقابل اتجه الأجانب للشراء.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، خسر المؤشر الرئيسي للبورصة  “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.84 % ليصل إلى 7143.26 نقطة.

وفقد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.94 % مسجلا 1219.23 نقطة.

وهبط مؤشر “ايجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.55 % مسجلا 6951.86 نقطة.

وخسر مؤشر “إيجي اكس 70” الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.53% ليسجل 386.41 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.49 % مسجلا 831.37 نقطة.

وبنهاية جلسة الثلاثاء، تراجعت البورصة المصرية تحت ضغوط عمليات بيع بهدف جني الارباح على خلفية الصعود السابق فضلا عن مبيعات قوية نفذتها المؤسسات العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا