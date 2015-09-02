القوات المسلحة تجدد دعوة تسليم الأسلحة غير المرخصة وتخصص خط ساخن للتواصل مع المواطنين

ناشدت القوات المسلحة كل المواطنين بسرعة الإبلاغ عن الأسلحة غير المرخصة، مرحبة بأى مبادرة لتسليم تلك الأسلحة والذخائر دون التعرض لأى مسائلة قانونية.

وصدق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تخصيص الخط الساخن رقم 16039 لتجديد دعوة تسليم الأسلحة غير المرخصة.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار واستجابة المواطنين الشرفاء لدعوات تسليم الأسلحة غير المرخصة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية فى شهر أكتوبر 2013، أثناء تولية منصب القائد العام للقوات المسلحة، والتى أسفرت عن استجابة كبيرة من كل المواطنين وشيوخ القبائل والعواقل بمختلف محافظات الجمهورية، ونتيجة لتلك الدعوات الجادة من كل أطياف الشعب وإسهاماتها الفاعلة فى معاونة القوات المسلحة والشرطة، لاستعادة الأمن والاستقرار والقضاء على البؤر الإرهابية للانطلاق فى مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

جاءت دعوة تسليم الأسلحة التى أطلقتها القوات المسلحة، كان أبرز نتاجها على مدار العاميين الماضيين قيام شيوخ وعواقل محافظة مطروح بتسليم قيادة المنطقة الغربية العسكرية فى ديسمبر2013 أكثر من 1500 قطعة سلاح متنوعة ما بين بنادق آلية ورشاشات وصورايخ مضادة للطائرات.

كما لاقت الدعوة ترحيباً كبيراً واستجابة واسعة من القبائل والعشائر العربية ومواطنى سيناء، حيث قام عدد من شيوخ القبائل بتسليم 103 قطع سلاح مختلفة الأنواع.

وتناشد القوات المسلحة المواطنين بسرعة تسليم الأسلحة غير المرخصة لجهات الاختصاص من خلال الاتصال على رقم 16039.