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إسرائيل تعتقل 18 فلسطينيا فى أنحاء الضفة الغربية

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إسرائيل تعتقل 18 فلسطينيا فى أنحاء الضفة الغربية إسرائيل تعتقل 18 فلسطينيا فى أنحاء الضفة الغربية
أفادت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 18 فلسطينيا فى أنحاء الضفة الغربية.

ولم تذكر الإذاعة الإسرائيلية ، التى أوردت الخبر ، أية تفاصيل عن أسباب الاعتقالات ، كما لم توضح الانتماءات التنظيمية لأى من المعتقلين.

وأضافت أنه تم إحالة المعتقلين إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم.

وتشن قوات إسرائيلية حملات مداهمات بصورة شبه يومية فى أنحاء الضفة الغربية بحثا عن فلسطينيين تصفهم بـ"المطلوبين".
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