غرق 9 مهاجرين سوريين على الأقل فى محاولة العبور من تركيا إلى اليونان

قضى تسعة مهاجرين سوريين على الاقل الاربعاء مقابل سواحل تركيا بعد غرق زورقين متجهين من مدينة بودروم الساحلية جنوب غرب البلاد إلى جزيرة كوس اليونانية، بحسب مصدر رسمي.

وصرح مسئول في جهاز خفر السواحل التركي رافضا الكشف عن هويته لفرانس برس ان الزورق الاول انطلق من بودروم إلى كوس ناقلا 16 مهاجرا غرق في المياه الدولية فجر الاربعاء.

وتابع ان صراخ المهاجرين المنكوبين انذر جهاز خفر السواحل التركي الذي تدخل بسرعة وأنقذ ثلاثة منهم، وانتشل سبع جثث، فيما اعتبر ستة ركاب في عداد المفقودين.

وأضاف ان مركبا اخر ينقل ستة مهاجرين بالوجهة نفسها انقلب مقابل المدينة السياحية التركية.

وقضى اثنان من الركاب وأنقذ اثنان، وما زالت اعمال البحث جارية عن الراكبين الاخيرين.

منذ اشهر يتزايد عدد المهاجرين، واغلبهم من السوريين والافغان والافارقة، الذين يحاولون عبور بحر ايجه في ظروف شاقة للوصول إلى الجزر اليونانية باعتبارها مدخلا إلى الاتحاد الاوروبي.

ويدفع الساعون إلى الهجرة للانتقال من بودروم إلى كوس اكثر من الف دولار للفرد، لعبور الممر البحري الاقصر بين تركيا واوروبا.

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