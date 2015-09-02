وزير البيئة: مصر تنتهي من إعداد خطتها تجاه التغيرات المناخية أكتوبر المقبل

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن الانتهاء من الخطة الوطنية لإعداد الالتزامات الوطنية لمصر فيما يتعلق بالتغيرات المناخية أكتوبر المقبل.

وأوضح فهمي ، أنه لا مبرر للعجلة، مشيرًا إلى أن مصر تنتظر لتستقى الخبرات من الخطط المقدمة من الدول المتقدمة، لتثقل خطتها، قائلاً:”هذا ليس معناه أن الخطة لا نعمل عليها فالخطة موجودة ولكن نرى الخطط الأخرى فالاتحاد الأوربي قدم خطته، ولكن هناك 196 دولة فإذا كانت الدول الكبرى لم تقدم حتى الآن مثل الصين والهند والبرازيل فلا داعى للقلق هناك مجموعة عمل تعمل على الخطة وسوف يتم عرضها على مجلس الوزراء، ومازال هناك وقت حتى أكتوبر المقبل لتقديمها”.

وأشار فهمى، إلى أن خطط مصر وأفريقيا تتوافق على أن يكون الجزء الأعظم منها هو تكيف المشاريع مع التغيرات المناخية أي مشاريع السدود والمشروعات الزراعية ومشروعات الصحة التي هي أساسا مشروعات تنمية، مضيفاً:” رغم أننا لسنا المسببين للانبعاثات الحرارية، فهي مسئولية الدول المتقدمة”.

وأكد فهمي، أن مصر عادت بوضوح وبدون مبالغة إلى مكانها الطبيعي بالقارة الأفريقية، وكل ممثلي المنظمات الأفريقية تشهد بذلك.

وأوضح فهمي، أن أكبر دليل على أن مصر أصبحت في الصدارة بالقارة السمراء هو تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الحكومات الأفريقية المعنية بالتغيرات المناخية ، ورئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة لمدة عامين متتاليين ، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تتولى المسئولية الأفريقية والملفات الأفريقية في وقت حرج وحساس.

وأكد وزير البيئة أن العالم كله يترقب ويرصد وينتظر مؤتمر التغيرات المناخية الذي سيعقد بباريس ديسمبر القادم، والدور الذي تقوم به مصر بالنسبة لها وللقارة الأفريقية ، حيث تحمل مصر على عاتقها مسئولية كل دولة أفريقية في هذا المؤتمر، وسنعمل بأقصى جهدنا لإنجاح المؤتمر.

أ ش أ