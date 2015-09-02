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مصر للطيران تُسير 3 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 623 حاجًا اليوم

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مصر للطيران تُسير 3 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 623 حاجًا اليوم مصر للطيران تُسير 3 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 623 حاجًا اليوم

 تسير شركة للطيران، اليوم الأربعاء، ٣ رحلات إلي المدينة المنورة من مطارى القاهرة وبرج العرب  لنقل 623 حاجًا  من حجاج قرعة محافظات البحيرة والإسكندرية والشرقية وبعض حجاج الترانزيت من ابيدجان.

وقامت الشركة امس الثلاثاء بتسيير 4 رحلات جوية من مطار برج العرب بالإسكندرية إلي المدينة المنورة لنقل 1029 حاجاً من حجاج قرعة محافظتي البحيرة والإسكندرية.

وعن تشغيل رحلات غدا الخميس تسير مصر للطيران  4 رحلات جوية لنقل الحجاج ، منها ٣ رحلات من مبني الرحلات الموسمية  بمطار القاهرة لنقل 860 حاجًا من حجاج قرعة محافظتي الفيوم والشرقية أما الرحلة الرابعة فستنقل 140 حاجًا من حجاج ترانزيت امستردام إلي  المدينة المنورة.

جدير بالذكر أن أولي رحلات جمعيات التضامن الاجتماعى ستبدأ يوم الجمعة  4 سبتمبر بينما تبدأ أولى رحلات حجاج شركات السياحة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر  وأن إمكانيات الشركة الوطنية قادرة على استيعاب أى زيادة محتملة فى أعداد الحجاج من خلال طرح سعة مقعدية كبيرة أسوة بما حدث فى الأعوام السابقة.

وقد تم اختيار بعثة مكونة من 550 موظفًا من أفراد المحطة والمبيعات والعلاقات العامة والأمن والخدمات الأرضية والصيانة وغيرها لتكون فى شرف استقبال ضيوف الرحمن فى مطارى جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء إجراءاتهم عند وصولهم إلى المطارات و كذلك ستعمل هذه البعثة على إنهاء إجراءات عودة السادة الحجاج إلى أرض الوطن بعد آدائهم لمناسك الحج.

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